Baille : "Que du bonheur"

Rugbyrama : Vous avez fait votre retour à la compétition la semaine dernière seulement. Comment vous êtes-vous senti ce samedi soir ?

Cyril BAILLE : C’était bien. Je suis super content d’avoir rejoué, d’avoir retrouvé des sensations avec les copains. Avec la victoire au bout, contre une grosse équipe de Toulon, ce n’est que du bonheur.

Avec la blessure de Lucas Pointud, votre première titularisation a été un peu précipitée. N’était-ce pas une source de stress ?

C.B. : Je n’ai pas trop réfléchi. J’avais confiance en mon genou, je l’ai testé et j’ai vu qu’il était solide. Je n’avais à me poser de questions. Dans l’avant-match, mes coéquipiers l’ont rassuré aussi. Ils avaient envie de m’aider. Puis je n’ai pas ressenti de douleurs en mêlées fermées, c’est la crainte que j’avais. Je suis satisfait.

Et vous avez inscrit un essai qui a été finalement refusé…

C.N. : J’y ai cru sur le coup. J’étais excité mais le moment d’euphorie a été de courte durée. Il y a eu un en-avant de « Doudou » (Dorian Aldegheri, N.DL.R.), je l’ai un peu engueulé. Non, je rigole bien sûr. C’était sur une phase de pick and go et le ballon était difficile à récupérer.

Ce fut un match très physique. Comment l’avez-vous vécu ?

C.B. : Nous étions avertis, on savait que les Toulonnais allaient nous proposer un gros combat devant. Ce fut une énorme guerre, une rencontre très rugueuse avec beaucoup d’intensité. On avait besoin de l’emporter, on l’a fait. Il n’y a rien de mieux pour finir l’année. La saison est encore longue et il ne faut pas s’emballer. On va prendre les points petit à petit et faire notre bonhomme de chemin.

Allez-vous profiter dignement de votre réveillon du coup ?

C.B. : On va faire la fête raisonnablement et ne pas faire n’importe quoi car il y a un match important à Pau qui nous attend la semaine prochaine. Après, nous sommes des humains et c’est agréable de pouvoir profiter de ses amis et de sa famille.