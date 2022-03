"Ça rend heureux et fier, a commenté sur France Bleu Roussillon Tom Ecochard. Ça me récompense de tout ce que je donne au club depuis que je suis là et tous ceux qui m'ont donné leur confiance. Je suis arrivé en 2009 chez les jeunes et en 2012 chez les pros." "L'Usap est un club important pour moi et le fait de pouvoir disputer 200 matchs sous ce maillot, c'est beaucoup de fierté et d'honneur. C'est une motivation supplémentaire s'il en fallait. C'est une petite anecdote mais, à titre personnel, ça restera très important quand tout ça sera fini", a, de son côté, réagi l'ancien international, qui a passé en début de saison le cap des 400 matchs dans l'élite.