"Héritage, tradition et proximité". Tels sont les trois thèmes qui ont inspiré les créateurs des trois nouveaux maillots que les Montpelliérains, champions de France en titre, porteront tout au long de la saison prochaine. Au niveau des couleurs, pas de surprise majeure : les créateurs sont restés sobres et efficaces, se refusant de tenter le diable avec d’improbables teintes comme c’est régulièrement le cas chaque année. Le maillot à domicile sera à dominante bleue, l’extérieur à dominante blanche, et celui de Coupe d’Europe sera dans une teinte orange légèrement plus légère que celle d’il y a deux ans.

Chaque version célèbrera la langue occitane, comme l’a indiqué le communiqué de presse : "Sur le bas des manches, on retrouve les désormais traditionnels mantras du club : "Onora ton malhòt", "Cerca l’excepcional", "Vai fins al cap" qui signifient : "Honore ton maillot", "Vise l’exceptionnel" et "Va jusqu’au bout ". Mais l’intérêt de ces maillots réside dans leur symbolique forte. En effet, chacun comporte un détail rappelant une particularité locale. Le maillot à domicile est orné « de motifs lagon inspirés des dallages parcourant notamment la salle des Actes de la faculté de médecine de Montpellier, reconnue comme étant la plus vieille université de médecine du monde. Un lieu fondé il y a plus de 800 ans qui fait la fierté de la ville », indique le club.

Le retour du maillot orange

Pour leurs déplacements, les Cistes enfileront le maillot dont un motif rappelle le Lez, fameux fleuve héraultais qui traverse Montpellier pour se jeter dans la Méditerranée : "Repris et stylisé, le tracé topographique du Lez, de sa source de Saint-Clément de Rivière à l'embouchure de Palavas-les-Flots, a été dupliqué et forme un cours d’eau qui se reflète en diagonale sur le buste". Enfin, il faut noter le retour du maillot orange pour les rencontres européennes, après un an d’absence. Pour rappel, c’est celui que les Cistes arboraient quand ils avaient décroché la Challenge Cup il y a deux ans. Pour ceux qui l’ignoreraient, l’orange est la couleur sportive de la cité héraultaise.

Mais comme le précise le communiqué, "son coloris n’est pas le seul hommage à l’histoire de Montpellier. En plus de marquer le cœur des Montpelliérains, l’Aqueduc Saint-Clément marque, cette saison, le torse des joueurs. Bâti en 1765, ce monument, symbole de l’ingénierie montpelliéraine, est devenu un des emblèmes de la ville. Comme un reflet dans l’eau, sa double-rangée d’arcade à l’inspiration romaine, surnommée les "Arceaux", viennent habiller le maillot. Un monument équilibré, solide et inébranlable, des caractéristiques que l’on retrouve au sein de l’équipe du MHR". Les Cistes vont maintenant devoir faire honneur à ces symboles, plus riches et évocateurs les uns que les autres…