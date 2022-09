Les matchs :

Samedi 1 octobre : Bordeaux - Stade Français à 15h

Samedi 1 octobre : Brive - Bayonne à 17h

Samedi 1 octobre : Perpignan - Castres à 17h

Samedi 1 octobre : Clermont - Lyon à 17h

Samedi 1 octobre : Pau - Toulon à 17h

Samedi 1 octobre : La Rochelle - Racing 92 à 21h05

Dimanche 2 octobre : Montpellier - Toulouse à 21h05

Les arbitres :

Bordeaux - Stade Français : M. Rousselet assisté de MM. Blasco-Baqué et Bridoux. Vidéo : M. Péchambert.

Brive - Bayonne : M. Rozier assisté de MM. Cayre et Crapoix. Vidéo : M. Grenouillet.

Perpignan - Castres : M. Brousset assisté de MM. Minery et Boyer. Vidéo : M. Dellac.

Clermont - Lyon : M. Trainini assisté de MM. Castaignède et Coussan. Vidéo : M. Briquet Campin.

Pau - Toulon : M. Ramos assisté de MM. Marbot et Albert. Vidéo : M. Marchat.

La Rochelle - Racing 92 : M. Nuchy assisté de MM. Praderie et Duhau. Vidéo : M. Datas.

Montpellier - Toulouse : M. Raynal assisté de MM. Descottes et Bats. Vidéo : M. Bonhoure.

Guillaume Rouet face à BordeauxIcon Sport

Les commentateurs :

Bordeaux - Stade Français : Commentaire : Philippe GROUSSARD Consultant : Jonathan WISNIEWSKI Bord de terrain : Romain LAFITTE

Brive - Bayonne : Commentaire : Nicolas DUPIN DE BEYSSAT Bord de terrain : Romain AMALRIC Commentaire en cabine : Thibault PALLORDET

Perpignan - Castres : Commentaire : Nicolas SOUCHON Bord de terrain : François PLISSON Commentaire en cabine : Thibaut GEFFROTIN

Clermont - Lyon : Commentaire : Arthur BOURDEAU Bord de terrain : Jenny DEMAY Commentaire en cabine : Thibault MARTINEZ-DELCAYROU

Pau - Toulon : Commentaire : Amaia CAZENAVE Bord de terrain : Jenny DEMAY Commentaire en cabine : Pierre ROBIN

La Rochelle - Racing 92 : Commentaire : Bertrand GUILLEMIN Consultant : Marie-Alice YAHE Bord de terrain : Gaspard AUGENDRE

Montpellier - Toulouse : Commentaire : Éric BAYLE Consultant : Marc LIEVREMONT Bord de terrain : Philippe FLEYS

La stat' : 44

Avec 44 plaquages réussis, le Briviste Sasha Gué est tout simplement le joueur en ayant réussi le plus. Arrivé en 2021 en provenance de l'UBB, le jeune troisième ligne de 22 ans a fait son trou cette année au sein de l'effectif professionnel. Remplaçant lors de la première journée, Sasha Gué enchaîne depuis les titularisations. Ce week-end, son activité devrait être une nouvelle fois très précieuse contre Bayonne.

Le choc du week-end : La Rochelle - Racing 92

Battus respectivement par Clermont et Toulouse, La Rochelle et le Racing 92 s'affrontent samedi à 21 heures. A Marcel Desflandre, les joueurs de Ronan O'Gara auront à coeur de renouer avec la victoire et de faire oublier la défaite infligée par l'ASM. Malgré l'absence d'Antoine Hastoy, qui s'est blessé la semaine dernière, les Maritimes devraient aligner leur équipe type pour la réception du Racing 92 et imposer une grosse intensité. Chez les Franciliens, c'est un deuxième déplacement difficile qui est prévu au programme. Corrigés à Ernest-Wallon, les Racingmen doivent ramener au moins un point de LA Rochelle s'ils souhaitent ne pas dégringoler au classement.