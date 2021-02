Tolofua appelé chez les Bleus, Sexton et Murray de retour… Les 5 infos de ce mardi

Selevasio Tolofua convoqué avec le XV de France

Alors que le Palois Baptiste Pesenti avait été appelé dans le groupe France, dimanche, en remplacement du Toulonnais Swan Rebbadj, le deuxième ligne avait été également testé positif, lundi et n’avait donc pas pu rejoindre les Bleus. Pour le remplacer à son tour, c’est le troisième ligne toulousain, Selevasio Tolofua qui a été appelé. Testé négatif lundi, il a rejoint le CNR de Marcoussis ce mardi.

Sexton fait son retour avec l’Irlande, tout comme Murray

Andy Farrell, le sélectionneur de l’Irlande, a dévoilé le groupe retenu pour le prochain déplacement en Italie ce samedi dans le cadre de la 3e journée du 6 Nations 2021. Un joueur manque à l’appel, il s’agit de l’arrière Jakob Stockdale touché à un genou. En revanche, Jonathan Sexton et Connor Murray, les deux piliers du XV du Trèfle qui étaient absents face aux Bleus, sont bien présents, au même titre que James Ryan et peuvent donc postuler pour une place de titulaire.

Pas de cas positifs chez les Bleus hier matin

C’est une des nouveautés de la semaine. Les joueurs français et l’encadrement du XV de France seront testés quotidiennement, au moins jusqu’à vendredi. Ce mardi matin, la FFR a annoncé que les résultats de la série des tests passés lundi soir par le groupe France étaient tous négatifs. Ce qui pourrait indiquer que la circulation du virus commencerait à être contrôlée et que la rencontre Ecosse - France se jouera bel et bien dimanche.

Le retour du public en Angleterre en Mai?

Lors d’un discours prononcé à la Nation lundi, le premier ministre anglais, Boris Johnson a promis que : “Les tourniquets de nos stades tourneront à nouveau”. Si la situation sanitaire continue de s’améliorer dans le Royaume, “jusqu’à 10 000 personnes” pourront être accueillis dans les enceintes sportives outre-Manche après le 17 mai ou “25 % de la capacité totale assise” en fonction des stades.

Nathan Decron prend la direction de Pau

Selon nos confrères de la République des Pyrénées, Nathan Decron (23 ans) pourrait s’engager en faveur de la Section Paloise. En effet, le trois-quarts centre d’Agen, formé au SUALG, récemment invité au CNR de Marcoussis comme partenaire d’entraînement du XV de France, aurait donné son accord au club béarnais pour la saison prochaine. L’ancien international moins de 20 ans a disputé treize matchs cette saison, dont onze en tant que titulaire.