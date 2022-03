L'ouvreur des Blues Beauden Barrett a été victime d'un choc a la tête qui a notamment entraîné un saignement du nez. Il a par conséquent été protégé et a quitté la pelouse à la 41ème minute au profit de Stephen Perofeta lors de la rencontre face aux Highlanders.

Un nouveau choc à la tête qui touche le phénomène All-Blacks et qui a cause de cela pourrait possiblement voir sa fin de carrière raccourci. Lui qui avait déja était victime d'un choc important contre l'Irlande à l'occasion de la tournée d'automne. Dans le même cas que Jonathan Sexton, ces chocs a répétitions sont par essence dangereux pour la santé des joueurs et peuvent entraîner un arrêt forcé de la compétition.