Mais jusqu’où iront nos Frenchies ? Véritable surprise depuis le début de la compétition, la paire française a réussi à se sortir victorieuse de son quart de finale face à la mythique paire irlandaise, Peter Stringer-Ronan O’Gara, grâce à votre mobilisation. Une réelle sensation. Mais aujourd’hui, une autre montagne se dresse devant eux : les Néo-Zélandais Aaron Smith et Beauden Barrett. Peut-être les deux meilleurs joueurs du monde à leur poste depuis 2015.

Alors, quelle charnière rejoindra la paire All Black réunissant Piri Weepu et Dan Carter en finale ? C’est à vous d’en décider, avec une opposition qui confronte une paire très jeune, réussissant une bonne année 2020 et une seconde, qui règne sur le rugby mondial depuis 2015, malgré une élimination surprenante en demie de la dernière Coupe du monde.

Dupont-Ntamack

Le premier à 23 ans, tandis que le second soufflera ses 21 bougies dans quelques jours seulement. Antoine Dupont et Romain Ntamack font office d’exception dans les 16 charnières présentées depuis le début de l’élection. Mais s’ils ont su se frayer une place au sein de toutes ces légendes du rugby mondial, c’est avant tout grâce à leur adaptation express sur la scène internationale.

Se côtoyant depuis 2017 au Stade Toulousain, les deux jeunes pousses n’ont eu que très peu l’occasion d’être associé ensemble à la charnière. Ntamack étant préféré comme premier centre en club. Mais avec le XV de France, la donne est différente. Jacques Brunel, sélectionneur de l’époque, décide lors du Tournoi 2019 de faire confiance aux deux compères. Ils connaissent alors 3 titularisations côte à côte, pour des résultats mitigés. Depuis, ils ont été associés 7 fois de plus, avec comme point culminant le Tournoi 2020, durant lequel ils ont démarré l’ensemble des rencontres à la mêlée et à l’ouverture. C’est d’ailleurs contre l’Écosse que les Bleus connaîtront leur première défaite dans le Tournoi, alors que Ntamack était sorti prématurément, suite à une blessure. Preuve que les deux commencent à être indispensables à l’équipe ? Sûrement.

Si leurs débuts sont plus que prometteurs, il leur reste encore un grand chemin à parcourir avant d’arriver au niveau des performances réalisées par leurs adversaires du jour...

Smith-Barrett

Ni plus, ni moins LA charnière de référence de ces 5 dernières années. Aaron Smith et Beauden Barrett ont su succéder remarquablement à deux légendes du rugby néo-zélandais : Piri Weepu et Dan Carter. Titulaire à la mêlée depuis 2012, Smith a d’abord formé pendant trois ans une charnière redoutée et redoutable avec Dan Carter, avant que ce dernier ne laisse sa place à Barrett, pour une réussite tout aussi impressionnante.

Régnant sur l’hémisphère sud avec le gain de trois Rugby Championship, entre 2016 et 2018, les deux joueurs sont deux éléments incontournables de la série historique de 18 victoires consécutives des Blacks, qui a pris fin après une défaite contre l’Irlande en novembre 2016. Références à leur poste, le demi de mêlée est toujours juste dans ses sorties de balle, en temporisant lorsque le besoin s’en fait ressentir, tandis que l’ouvreur semble un cran au-dessus des autres en alternant idéalement jeu au pied et à la main. Un vrai métronome. Il a même été élu meilleur joueur du monde par World Rugby en 2016 et 2017.

Si la défaite, contre l’Angleterre, en demie de la Coupe du monde 2019 ternira quelque peu leur image, elle n’altère en rien les copies parfaites rendues jusqu’alors.