Six matchs pour les Bleus, des joueurs bordelais ont eu le Coronavirus... Les 5 infos de ce vendredi

Les Bleus joueront six matchs cet automne

Le dernier match du Tournoi des Six Nations est déjà fixé, en plus de celui-ci d'autres rencontres se sont rajoutées, le XV de France devrait affronter l'Angleterre, l'Écosse, le Japon et les Fidji. Reste à savoir qu'elles seront les deux autres adversaires du XV de France. Réponse le 30 juin.

Cinq joueurs de bordeaux ont eu le covid-19

Le manager de l'UBB, Christope Urios a affirmé à l'AFP que cinq de ses joueurs avait attrapé le Coronavirus. Il assure qu'ils vont bien et sont désormais tous négatifs. "On a fait trois (tests) PCR dont la dernière mardi 16 juin, ils sont tous négatifs. Le staff pareil. Au mois de février, on a eu des cas de grosses grippes avec des sensations étonnantes. On pensait justement, avec le recul... Mais finalement, non".

Le Stade rochelais officialise cinq recrues

Officieusement, c'était déjà fait, hier c'était dorénavant officiel. Cinq joueurs rejoignent La Rochelle pour la saison prochaine. On retrouve parmi eux, le solide deuxième ligne William Skelton, ou encore l'arrière international Brice Dulin. Bref La Rochelle pourra compter sur des joueurs d'expériences l'année prochaine.

Un nouveau blason pour Agen

Le SUA avait lancé une opération #TonSUATonBlason, cela a parmi à l'élaboration d'un nouveau blason pour le club. Hier sur les réseaux sociaux, Agen a révélé ce nouvel emblème sur le stade d'Armandie.

Le Stade montois recrute Goneva

Âgé de 36 ans, l'international fidjien rejoint Mont-de-Marsan à partir de la saison prochaine. Cette recrue pourra apporter toute son expérience au club. Pour rappel, il avait joué en Angleterre pendant 8 ans. Il détient également le record de meilleur marqueur fidjien à sept.