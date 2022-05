Paulin Riva et ses coéquipiers vont tenter de confirmer le podium acquis ce week-end mais la tâche ne sera pas facile. Face à eux, ils vont retrouver les Australiens, qu'ils ont battu en quart de finale à Toulouse, puis les All Blacks. Éliminés pour la première fois de l'histoire lors de la phase de poules, les Kiwis auront à coeur de se racheter à Londres les 28 et 29 mai prochains. Au-delà de deux des plus grosses nations du circuit mondial, les Bleus affronteront également le Canada pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale.