Des fois dans la vie, il y a des choses extrêmement dures que l'on voudrait faire mais que l'on n'arrivera jamais à faire, et puis il y a l'inverse. Ce matin à Singapour, l'Américain Kevon Williams ne voulait certainement pas touché le poteau de son propre en-but mais il l'a pourtant fait.

Alors que le score est fait et que le derby nord-américain est gagné pour les USA, le numéro 6 Kevon Williams tape en ballon mort, en direction de son camp, pour mettre fin à la rencontre. Mais, avec une malchance rare, sa frappe heurte le poteau et le ballon rebondit dans l'en-but. Si son coéquipier célèbre déjà la victoire, le Canadien Anton Ngongo a lui parfaitement suivi et vient inscrire l'essai gag de cette étape asiatique à Singapour.

Comme quoi, la morale est simple et encore plus vraie au rugby : il ne faut jamais rien lâcher ! (et éviter de taper les poteaux de son en-but aussi accessoirement)