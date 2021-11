La Ligue Nationale de Rugby fait beaucoup pour développer le rugby à VII. Pourquoi ?

Ce que nous souhaitons, c’est de créer une troisième compétition après le Top 14 et la Pro D2. C’est dans l'intérêt du développement du rugby à VII, pour mieux former les joueurs à 7. Dans le but immédiat des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Le rugby à VII, c’est une discipline à part, différente. C’est un complément au rugby à XV mais aussi une promotion. Elle est un élément de spectacle indispensable de nos jours. J’ai l’impression que les prémonitions de Max Guazzini étaient les bonnes. Il avait raison, il faut du spectacle. De part sa dimension, de part son format, on voit beaucoup de spectacle dans le rugby à VII.

Les mentalités évoluent-elles dans les clubs quand vous leur parlez de rugby à VII ?

Oui, clairement. J’espère que les clubs de Top 14, et j’espère un jour de Pro D2, arriveront à aligner des équipes de rugby à VII. C’est même très important pour le développement des joueurs de rugby à XV. Regardez la Nouvelle-Zélande, ils ont commencé avec le 7, on voit l’importance. Mais attention, c’est une discipline autonome. Mon souhait le plus cher, c’est de créer une troisième compétition. Là, c’est une phase intermédiaire. Les choses vont évoluer rapidement. Les clubs vont être de plus en plus intéressés. Les clubs veulent des compétitions, des victoires.

Le format actuel (trois étapes et une finale) sera-t-il reconduit ces prochaines années ou réfléchissez-vous à le réformer pour, par exemple, plus de dates ?

Il y a des réflexions oui, des pistes, toujours. Plus de dates, je ne sais pas. Le calendrier est contraint. Si on veut que les joueurs du rugby à XV joue au rugby à VII, on doit trouver les bonnes périodes, les bons rythmes. Je remercie la commission de la Ligue dirigée par Lucien Simon qui fait un excellent travail. Il y a une très bonne relation avec le staff de l’équipe de France. Je remercie Christophe Reigt qui est un relais exceptionnel.

Propos recueillis par Joseph Ruiz