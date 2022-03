L’Union Bordeaux-Bègles a lancé son projet particulier de Rugby à Sept dit UBB Sevens. Une initiative placée sous l’autorité de Laurent Ferrères, ancien joueur professionnel, qui est toujours resté à l'UBB. Il s’agira de la création d'une nouvelle équipe, en fait une sélection des joueurs amateurs de Gironde et des départements limitrophes. Elle s’appuiera sur un tournoi qui réunira douze équipes de fédérale ou d’associations et qui se déroulera au stade André-Moga les 4 et 5 juin prochains : l’UBB Sevens Cup.

De là émergera une sélection qui participera au "circuit développement" national. De cette sélection, quatre joueurs seront distingués par un petit contrat. Les quatre élus feront partie de l’équipe de l’UBB qui participera à l’In Extenso Super Seven, soit la compétition d’élite du sept en France. C’est-à-dire que ces joueurs amateurs côtoieront des professionnels ou des pensionnaires du centre de formation de l’UBB.

Bordeaux est le premier club à se lancer dans une telle initiative. Pour Laurent Marti, elle s’inscrit dans une volonté d’échanges entre le club professionnel phare et les clubs amateurs de Gironde.