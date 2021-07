La rencontre a commencé tambours battants pour la Nouvelle-Zélande avec un premier essai de Michaela Blyde suite à une grosse percée et une passe croisée en fin de course, au bout d'une minute. Suite à un ballon de récupération, Caroline Drouin a ensuite donné de l'espoir aux Françaises en traversant tout le terrain, deux minutes après l'ouverture du score néo-zélandaise. Le tournant du match est ensuite venu directement après le deuxième essais néo-zélandais. Sur le renvoi, Séraphine Okemba a concédé une pénalité pour avoir gardé le ballon au sol, laissant l'opportunité aux Black Ferns d'inscrire leur troisième essai quelques secondes avant la mi-temps.

Totalement privées de ballon dans le premier acte, les Françaises ont directement réagi grâce à une réalisation de Ciofani après une bonne séquence de jeu dans le camp néo-zélandais. Mais, trop indisciplinées, les Françaises ont finalement craqué à moins de trois minutes du terme, sur un dernier essai des Black Ferns.

Privées de ballon de bout en bout

L'équipe de France a marqué ses deux essais sur ses deux principales possessions. La malice et la stratégie des néo-zélandaises ont fait la différence en fin de première mi-temps, notamment sur la troisième réalisation des finalistes 2016, où la différence s'est définitivement faite. Mais la frustration est là, les Françaises ont concédé trop de pénalités et commis trop d'imperfections dans le match pour faire douter les coéquipières de Woodman. À l'inverse, les nouvelles championnes olympiques ont su gérer leurs possessions et user la défense française.

Objectif atteint

Les Bleues visaient à minima une médaille, cinq ans après une frustrante 6e place aux Jeux de Rio. Si les coéquipières visaient évidemment le plus beau des métaux, cette 2e place vient concrétiser plusieurs années de préparation pour cette grande échéance au pays du Soleil Levant. Les Bleues, qui avaient dû passer par un tournoi de qualification à Monaco, n'ont jamais tremblé dans la principauté et n'auront finalement pas pu s'exprimer à leur juste valeur au cours de cette finale. "ll faut qu'on soit fiers de notre parcours. On est fortement déçu, l'or était notre objetif après je pense qu'on a montré de belles valeurs avec toute l'équipe. Ça a été une évolution extraordinaire pour toutes celles qui ont participé à l'aventure et celles qui ont arrêté et grâce aux entraîneurs qui nous ont toujours poussé donc c'est que du positif" concluait Fanny Horta, qui prend sa retraite sur cette médaille d'argent.

