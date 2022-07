Il est comme une Formule 1 lancée sur le circuit. Encore récemment joueur de Rennes (Fédérale 1), le jeune Gaël Dréan (21 ans) s’apprête à prendre le premier gros virage de sa carrière. "Gaël a pris l’habitude d’évoluer dans un environnement cocooné. Là, sans avoir fait de centre de formation, sans avoir de vécu, il part jouer avec des gens stratosphériques. Il faut qu’il se prépare à découvrir un monde totalement différent", lance Kevin Courties, son manager au REC.

Et pour cause. Cet ailier supersonique (1,84 m, 84 kg), breton pur souche, s’apprête à traverser l’Hexagone pour rejoindre le RCT, avec qui il a paraphé un contrat de deux ans. Un bond en avant de trois divisions. D’un coup. "Au départ, je m’étais dit que si c’était pour jouer avec les espoirs, il valait mieux continuer à faire étape par étape." Ainsi, Dréan donnait son accord verbal au RC Vannes (Pro D2), histoire de continuer sa progression en Bretagne, après Lorient, Plouzané et Rennes.

Avant qu’un appel de Pierre Mignoni et Franck Azéma ne rabatte les cartes… "Même si j’ai mis du temps à me l’avouer, peut-être par peur du changement total, je savais que j’allais dire oui à Toulon", souffle le Morbihannais.

Une progression éclair, donc, pour un jeune homme réservé qui, une fois sur le pré, n’en demeure pas moins une pile électrique. Ses 14 essais en 23 matchs cette saison en font foi. "Il a les qualités pour exister au très haut niveau. Il plaque fort, n’est pas manchot, et a une vitesse exceptionnelle, souligne son ancien coach. Avec le GPS, on l’a flashé à plus de 37 km/h ! On a pris l’habitude de dire : "En centre-ville, c’est 45 euros (d’amende) !""

Les adversaires qu’il a rencontrés lors de la finale de l’In Extenso Supersevens 2021 peuvent aussi en attester. Recommandé par le staff rennais, Dréan s’invite à l’Arena avec les Barbarians, le 13 novembre. "Quand il prend le ballon, c’est une bagnole lancée sur la file de gauche de l’autoroute, tu ne le revois pas", lâche le team manager des Baa-Baas, Alexandre Rousset, qui s’y connaît pourtant en bagnoles supersoniques…

Azéma : "On ne va pas le couper du Sevens"

Avec la sélection de Nicolas Le Roux, le "cheval de course" est ainsi sacré champion de France à 7. Il récidivera quelques mois plus tard, avec Rennes, devenant champion de Fédérale 1 aux dépens de Hyères-Carqueiranne. De son aventure au Supersevens, il conserve donc une expérience précieuse, en vue de son avenir varois. "Je n’avais pas l’habitude de jouer devant autant de personnes ! Et puis, techniquement, ça m’a permis de développer ma passe, d’avoir plus d’actions à répéter, et plus de duels à gérer."

"Son passage par le 7 est intéressant, juge Franck Azéma, manager au RCT. Ce qui est bon dans cette école, c’est qu’il y a beaucoup de prise de responsabilités, ainsi que l’obligation d’être précis dans chaque attitude, avec ou sans ballon."

Ainsi, l’ailier devrait bel et bien faire son retour dans la compétition cette année (les étapes auront lieu à Perpignan, La Rochelle et Pau, les 13, 20 et 27 août). "On ne va pas le couper du 7, assure Azéma. C’est aussi quelque chose qui lui a permis de se révéler, de progresser. Il a un gros potentiel à exploiter. Et s’il est travailleur, il n’y a pas de raison qu’il ne réussisse pas." La bagnole est bien lancée sur la file de gauche. À elle de tracer sa route.