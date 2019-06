En première période, la France a roulé sur les Samoa, concrétisant toutes les actions. 4 essais ont été inscrits par Valleau (2e) Parez (3e et 7e) et O'Connor (9e). En enchaînant les passes, avec des combinaisons et de bons timings, les Bleus ont sû mettre à mal cette équipe des Samoa en envoyant du beau jeu. Pourtant classée juste devant au rang mondial (7ème et la France 8ème), les Îliens inscriront un essai par Fanuasa (5e). A la pause, la France est en tête sur le score de 26-5.

En deuxième mi-temps, les Bleus continuent leur marche en avant en se nourrissant des fautes samoanes, Parez inscrivait le 5ème essai (8e) transformé par Barraque (33-5). Laugel continuera le spectacle en inscrivant un essai sous les poteaux (11e). Barraque, auteur d'un très bon pourcentage de réussite au pied ce week-end, convertira encore sans soucis (40-5). Malgré de dernières offensives samoanes, le score ne changera pas.

La France termine 5ème du Tournoi de Paris et 8ème du classement final des World Series, achevant ainsi une superbe saison pour le rugby à 7 français. Pour rappel l'an dernier les Bleus avaient terminé 13èmes avec 53 points, cette année ils finissent 8èmes avec un total de 99 points.