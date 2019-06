Après avoir mis la main sur le ballon durant les 2 premières minutes et effectué plusieurs temps de jeu, les Bleus inscrivaient le premier essai du match par Mazzoleni (2e). La France menait alors 7 à 0 grâce à la transformation de Barraque. Mais c'était sans compter sur le retour des Japonais qui marquaient leur premier essai par un cadrage débordement de Matsui sur Barraque (4e). L'essai étant non transformé, la France avait un léger avantage à la pause (7-5).

En seconde période, Sakai inscrivait le deuxième essai japonais sur un plaquage manqué d'Alerte (9e). Chaque erreur coûte des points, et l'essai fut transformé. Les Japonais enchainèrent avec un troisième essai inscrit par Motomura (10e), non transformé. La France était alors menée (7-17) et les Bleus commettaient des fautes de main. A une minute de la fin, Barraque inscrivait un essai sous les poteaux (13e) qu'il transforma lui-même (14-17). Le score ne changea pas.

Les Bleus doivent désormais gagner face à l'Écosse (17h) pour pouvoir espérer se qualifier en Cup. À noter la sortie sur blessure de Mazzoleni qui est touché au genou.