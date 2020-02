D'autres joueurs professionnels pourront être appelés si accord direct entre la fédération et le club en question. Des nouveaux joueurs qui pourraient participer aux futures échéances de France 7. À savoir le reste de la saison du World Series, le dernier tournoi de qualification olympique (20 et 21 juin 2020) et si qualification, les JO de Tokyo en 2020. Un accord qui renforce les liens entre la LNR et la FFR en vu de ces JO.