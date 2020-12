Comme en 2016, il a été sélectionné par l’instance rugbystique internationale World Rugby pour accueillir ce "Monaco Sevens" dernière épreuve de qualification mondiale de rugby à VII à travers un tournoi féminin (2 places qualificatives pour les Jeux Olympiques de Tokyo) et masculin (1 seule place qualificative). "La Fédération Monégasque de rugby remercie World Rugby de réattribuer à Monaco l’opportunité extraordinaire d’organiser un tel évènement, ce sera une grande fête pour le rugby Monégasque" a réagi, dès cette annonce, Gareth Wittstock, le Président de la Fédération Monégasque de rugby.

Outre les deux équipes de France (féminine et masculine), le tournoi réunira l’Argentine, la Colombie, Hong Kong, la Jamaïque, le Kazakhstan, Madagascar, le Mexique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Russie, les Samoa et la Tunisie pour sa version féminine; de son côté, le plateau masculin va rassembler le Brésil, le Chili, la Chine, Hong Kong, l’Irlande, la Jamaïque, le Mexique, les Samoa, les Tonga, l’Ouganda et le Zimbabwe.

En parallèle, la dixième édition du traditionnel Tournoi Sainte Dévote, véritable mini coupe du Monde de rugby à VII pour les moins de 12 ans soutenue par la Fondation Princesse Charlène de Monaco, verra ses deux finalistes évoluer en lever de rideau les Jeux Olympiques de Tokyo des finales de qualification olympiques.