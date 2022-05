Les enjeux sont nombreux ce week-end à Toulouse. L'équipe de France féminine peut terminer deuxième du circuit global : elles ont leur destin entre leur main, étant deuxième à quatre points devant les Américaines, mais trop loin des Australiennes, officieusement championnes.

Pour les hommes, c'est plus délicat. Déjà, l'absence de Nelson Epée, blessé, va se faire ressentir. En effet, la flèche toulousaine est le troisième meilleur marqueur du circuit mondial (28 essais) et évidemment le meilleur du groupe France. De plus, les Bleus semblent trop loin du podium (plus de 35 points d'écart avec les Australiens au classement général).

En revanche, cette étape n'étant pas la dernière puisqu'il reste celle de Londres et de Los Angeles, ils peuvent toujours remonter dans le classement général, où la lutte du milieu de tableau est rude avec les Etats-Unis, l'Irlande et les Fidji. Sans oublier, qu'en dehors des statistiques, ils devront faire honneur au public français présent à Ernest-Wallon.

France 7 masculin : Laugel, Hyard, Simon, Iraguha, Domon, Riva (c), Capilla, Mignot, Grandidier, Mazzoleni, Trouabal, Sepho, Bouche,

France 7 féminin : Lothoz, Noel, Pelle, Konde, Yengo, Grisez, Christiaens, Grassineau, Neisen, Coutouly, Jacquet, Jason, Ulutule (c)