Après une bonne phase de poule et trois victoires en trois matchs pour cette deuxième étape du Seven Series. Une première contre l'Ouganda (10-7) puis l'Espagne (24-10) et enfin l'Irlande (14-7), les Bleus de France 7 se sont inclinés en quart de finale de l'étape de Dubai contre la Nouvelle-Zélande (20-0).

Dans son duel contre les Samoans la France est sortie vainqueur sur le score de 24-17 et avait rendez-vous avec l'Argentine pour se disputer la cinquième/sixième place. Pour ce dernier match à Dubai les coéquipiers de Rayan Rebbadj se sont imposés sur le score de 19-12 et terminent cinquième.