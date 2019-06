La Ligue nationale de rugby en association avec la FFR vont organiser la première compétition professionnelle de rugby à 7, le "Supersevens". Une décision qui a été entérinée le 24 mars dernier par le Comité directeur de la LNR, et officialisée le 24 mai dernier. Cette nouvelle compétition sera inaugurée lors de la saison 2019/2020. Ce nouveau format débutera d'abord par une étape unique, mais le lieu, ni la date n’est connue pour l’instant. Par la suite, le Supersevens comptera trois étapes à l’aube de la saison 2020/2021, au mois d’août avant le lancement du Top 14. La grande finale se déroulera en novembre pour sacrer le Champion de France de rugby à 7.

Seize équipes participeront donc à la compétition. Les 14 formations du Top 14 devront être représentées, composées chacune de 15 joueurs dont trois professionnels au minimum (ou contrat espoirs internationaux) plus de deux invitées (Monaco plus une Wild Card). Il pourra y avoir 4 jokers issus de France 7, de la Pro D2, et de la Fédérale 1, mais aussi des contrats courts (joueurs sans clubs, internationaux étrangers spécialistes à 7). Le format du championnat se présentera comme ceci :

A l’issue des trois étapes, un classement général est déterminé en fonction du résultat de chaque équipe. Le vainqueur de chaque étape sera directement qualifié pour l’étape finale. L’étape finale en novembre 2020 sera composée d’un tableau principal avec les huit meilleures équipes du championnat, mais aussi d’un tableau secondaire avec le huit autres équipes. Le vainqueur de l’étape finale sera donc "Champion de France de rugby à 7".