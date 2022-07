C'est au centre d'entraînement de Chula Vista situé en Californie que l'équipe de France de rugby à 7 prépare actuellement la Coupe du monde, prévue du 9 au 11 septembre au Cap, en Afrique du Sud. Depuis une semaine, les Bleus sont en stage et disputeront des tests contre la Corée du Sud, l'Argentine, l'Uruguay, et les Etats-Unis dès ce vendredi. La préparation devrait monter crescendo puisque les Bleus participeront ensuite à la dernière étape du circuit mondial à Los Angeles, à la fin du mois d'août. "Le groupe a évolué. Les matchs de préparation vont permettre à certains joueurs de confirmer et on va essayer de faire une grosse performance à Los Angeles pour arriver confiant à la Coupe du monde", assure Jean-Pascal Barraque pour Rugbyrama.

Convoqué par le sélectionneur tricolore Jérôme Daret, le Clermontois fait figure de taulier au sein du groupe France. Autrefois sous contrat fédéral avec la Fédération française de rugby (FFR), il était déjà présent lors du dernier Mondial en 2018. Une édition où les Français avait fini huitièmes après une courte défaite (12-7, N.D.L.R) en quart de finale contre la Nouvelle-Zélande. A 31 ans et sous contrat avec l'ASM Clermont Auvergne depuis 2020, le trois-quarts polyvalent est l'un des hommes d'expérience retenus par l'encadrement tricolore, comme Jonathan Laugel qui est également du voyage. Interrogé sur son statut au sein de l'équipe, Barraque explique : "Dans ma tête, je reste jeune, je fais toujours des conneries (rires) ! Mais peut-être que les gens sont maintenant plus à l'écoute quand je parle. Pour moi, c'est un chemin naturel vers la performance : je fais part de mon expérience aux jeunes joueurs et ça leur évitera de faire les erreurs que l'on a pu faire par le passé. S'ils peuvent évoluer plus vite, c'est bien pour tout le monde".

Au total, vingt-quatre équipes disputeront le tournoi masculin en septembre contre seize pour le tournoi féminin. Le format ne laissera la place à aucune erreur puisque toutes les rencontres seront à élimination directe. "Avec les qualités de ce groupe, on peut aller chercher une médaille, affirme Jean-Pascal Barraque. "On l'avait dit pour les derniers Jeux Olympiques et on avait fait une contre-performance en finale contre les Irlandais à Monaco (dans le cadre du TQO pour les JO de Tokyo 2020, N.D.L.R). Mais on peut viser le podium."

"Le calendrier du Top 14 ne s’adapte pas trop à celui du rugby à 7"

Habitué à faire la navette entre le championnat de France et l'équipe nationale de rugby à 7, l'ancien joueur de Bordeaux-Bègles, La Rochelle, Toulouse, et Biarritz pointe toutefois du doigt un calendrier non calibré comme il le souhaiterait : "Ce qui est dommage, c’est que le calendrier du Top 14 ne s’adapte pas trop à celui du rugby à 7. C’est un peu compliqué d’allier les deux. L’an dernier, je n’ai pas pu rejoindre l’équipe de France car le club avait besoin de moi et on avait beaucoup de blessures à Clermont".

Engagé avec l'ASM jusqu'en 2024, celui qui était arrivé chez les Jaunards en tant que joueur supplémentaire sera de retour en Auvergne à l'issue du Mondial sud-africain. Quid de son avenir à Clermont ? "C'est une bonne question. J'aurai 33 ans en 2024 et il y aura les Jeux Olympiques. Il faudra voir si je serai toujours en forme mais la vie familiale au rugby à XV est plus posée qu'à 7 où on est loin de chez soi. Je verrai si le rugby à 7 me convient encore", conclut l'intéressé.

par Rayane BEYLY