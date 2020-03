Comme tant d'autres événement, les finales du #SGSevens 2020, prévues les 15 et 16 mai prochains, à Epernay (51) sont annulées. "La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 touchant la France et le monde en général est inédite et l'ensemble du pays doit y faire face collectivement est-il écrit dans le communiqué. Le Comité d’Organisation du #SGSevens souhaite exprimer sa solidarité avec l’ensemble des Français et en particulier avec le personnel soignant mobilisé". Cette décision fait également suite à la suspension de l'intégralité des compétitions sportives universitaires sur le territoire français, jusqu'à nouvel ordre.

Un décision prise le 20 mars dernier. "La fermeture de l'ensemble des établissements d'Enseignement Supérieur, Universités et Écoles, jusqu'à nouvel ordre (suite à l'allocution du Président de la République du 12 mars 2020) et ses incidences à prévoir sur le cursus des étudiant.e.s, ne permettent pas d'envisager un report de l'événement à une date ultérieure, précise encore le communiqué. En cette période difficile et incertaine, Société Générale, la Fédération Française du Sport Universitaire et la Fédération Française de Rugby adressent leurs meilleurs vœux de santé à l'ensemble des personnes impliquées dans cet événement (joueuses et joueurs, staffs, arbitres, partenaires, supporters) et leur donnent d'ores et déjà rendez-vous en 2021, pour la 7ème édition du #SGSevens."