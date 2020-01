A l'occasion du Tournoi In Extenso Super Sevens du 31 janvier, Tech XV, le syndicat des entraîneur et techniciens français présidé par Alain Gaillard veut frapper un grand coup. Il va organiser la veille un grand séminaire à la Paris Defense Arena consacré au "rugby à sept et à la formation du jeune joueur." Il accueillera plusieurs intervenants de haut niveau. La vedette en sera Ben Ryan, l'entraîneur des champions olympiques fidjiens en 2016. Ben Ryan, c'est évidemment une énorme pointure, une légende même, dont l'effigie a figuré sur des pièces de monnaie après la médaille d'or de l'archipel ud Pacifique.

Avant de prendre la sélection océanienne, il avait été pendant six ans l'entraîneur de l'équipe d'Angleterre avec qui il connut une finale du championnat du monde 2013. Anglais de naissance, il n'a jamais été rugbyman de haut niveau, mais enseignant en éducation physique. En 2017, il est même devenu consultant pour l'équipe de France. Il interviendra en dernier et en sixième position le vendredi. Avant lui, d'autres personnalités se seront exprimées dont Thierry Janeczek ancien international et pionnier du rugby à sept en France, l'ancien all black Joe Rokocoko, ou Montserrat Amédée internationale féminine.

Pour Tech XV, l'enjeu sera de faire venir un maximum de techniciens (80 euros la place) et d'asseoir sa crédibilité. "Nous organisons en moyenne un séminaire par an, mais c'est la première fois que nous en consacrons un au rugby à sept. Nous sentions aussi une demande par rapport à cette discipline. Nous espérons attirer au moins une trentaine de techniciens français" explique Tom Chollon, chargé de communication de Tech XV .