Les Françaises avaient en effet raté leur qualification pour les Jeux de Tokyo après leur défaite en demi-finale en juin dernier contre l'Angleterre lors du tournoi de qualification olympique de Kazan, en Russie. "Le point d'orgue de la fin de saison sera le TQO. L'objectif est très clair, il sera de se qualifier pour les Jeux. Ensuite nous pourrons basculer sur l'événement en lui-même, le plus important à l'heure actuelle pour un septiste !", a déclaré l'entraîneur des Françaises, David Courteix, sur le site de la fédération française de rugby.

"Avant de penser au TQO, nous avons une saison complète à préparer et faire. Il y a alors beaucoup de choses motivantes et pas mal d'occasions de faire des performances et ainsi de solidifier notre groupe et notre projet. Nous allons saisir toutes les opportunités" a-t-il ajouté. Les huit étapes du circuit mondial devraient ainsi servir de préparation à la France avant le tournoi de repêchage qui aura lieu le 20 et 21 juin 2020 dans un lieu encore indéterminé.

La petite ville de Glendale dans le Colorado (un peu plus de 5.000 habitants) accueille donc la première de ces étapes samedi et dimanche avec la Nouvelle-Zélande tenante du titre comme tête d'affiche à abattre pour les 11 autres équipes. La France se retrouve dans la poule des hôtes américaines avec l'Irlande et le Brésil, et débute le tournoi face aux Irlandaises samedi à 18h37 (heure française).