La France peut souffler, les Bleues ont réussi leur première journée de compétition aux Jeux olympiques de Tokyo. Les coéquipières de Caroline Drouin, qui ont la lourde tâche de représenter le rugby français au Japon, devaient assurer d'abord face aux Fidji cette nuit, puis face au Brésil à 10h. Le tout, afin d'entretenir un espoir de médaille assumé. Face aux Fidjiennes, le démarrage a pourtant été compliqué. Peut-être crispées par l'événement, les joueuses de David Courteix ont d'abord eu du mal à mettre leur jeu en place.

Imprécises pour ce match d'ouverture, les Bleues ont dû batailler pour se dépêtrer du piège fidjien. En première période, elles se sont même retrouvées menées au score. Mais la France parvenait ensuite à réagir en marquant deux essais et en tenant le score en seconde mi-temps. La victoire, bien que laborieuse (12-5), permettait aux Françaises de souffler de commencer par un bon résultat. Un rebond était donc quelque peu attendu lors du deuxième match de la journée. Et avec la manière, les Bleues assumaient leur statut face à de faibles brésiliennes, en profitant des erreurs sud-américaines.

Une première place à assurer

Anne-Cécile Ciofani et Lina Guérin y allaient de leur doublé pour assurer aux Bleues une large victoire (40-5). Convaincantes, les Françaises ont dominé leurs adversaires dans tous les compartiments du jeu. De quoi voir l'avenir sereinement, d'autant plus que la différence de points permet à la France d'être qualifiées en quarts de finale. Avec six points, Shannon Izar et les siennes sont en tête du classement de la poule B, trois points devant le Canada, qu'elles affronteront demain, et les Fidji.

D'ailleurs, les Fidjiennes, battues par les Bleues cette nuit, ont dominé les Canadiennes ce jeudi matin. Un résultat qui confirme que les Bleues ont battu une équipe sérieuse des Fidji, et que la qualification est assurée. Un dernier match de poule reste à jouer, face à ces mêmes canadiennes, demain à 2h30. Une victoire permettrait de confirmer cette première journée très positive, et de finir en tête de la poule, pour affronter en quart de finale une nation plus abordable.

Par Yanis GUILLOU