"La décision survient après un dialogue constructif avec World Rugby, les nations participantes et le gouvernement du pays. Et elle a été prise pour la santé et le bien-être des joueurs" a déclaré les dirigeants de l'événement. Déjà reporté d'avril à novembre, le tournoi devait clôturer l'année 2021 avec ceux de Dubaï et du Cap. Cette annulation ne va pas arranger les finances de la fédération hongkongaise, lourdement endettée, les recettes du tournoi représentent près de 90% du budget.