Savea de retour à Toulon, l'élection provale maintenue au 7 janvier... Les 5 infos de ce mardi

Julian Savea de retour demain à Toulon

Le manager du RCT a indiqué que Savea avait eu l’autorisation du club pour ses deux semaines de congés et qu’elles étaient même prévues contractuellement. À Toulon, on attend donc l’ex-All Black pour ce mercredi. Savea qui a passé les fêtes en Nouvelle-Zélande et aux Fidji devrait prendre un avion le 1er janvier et ne devrait pas manquer de séance d’entraînement.

Champions Cup : Julian Savea (Toulon) contre MontpellierIcon Sport

L'élection à la présidence de Provale maintenue au 7 janvier

Le Tribunal de grande instance de Toulouse, par ordonnance de référé, a débouté de sa demande l'opposition au président sortant Robins Tchale-Watchou, et ainsi maintenu au 7 janvier l'élection à la présidence de Provale, le syndicat des joueurs de rugby français.

À mi-saison, aucun club en dessous du seuil pour les Jiff

A l'issue de cette phase aller, tous les clubs du championnat sont dans les clous de la réglementation sur les Jiff. Hormis Agen (13), Perpignan et Grenoble (12), chaque équipe doit en effet avoir une moyenne de 14 ''Joueurs Issus des Filières de Formation'' sur les 23 sélectionnés par feuille de match.

Vincent Etcheto "sentait qu'il n’allait pas être conservé"

Le contrat de Vincent Etcheto ne sera pas renouvelé. Il va donc quitter l'Aviron Bayonnais, son club de coeur. Il a dressé un bilan sans langue de bois.

Yoann Huget "veut ramener le bouclier à Toulouse"

L’ailier du Stade Toulousain est revenu sur l'année presque parfaite de son équipe. Il a évoqué tour à tour le retour de Toulouse à la grande Coupe d'Europe, les défaites face à Castres, et son ambition personnelle pour 2019.