Passé par Biarritz, Geoffrey Sella a vécu une carrière écourtée par les nombreuses commotions cérébrales qu'il a malheureusement subies. Alors qu'il évoluait en Top 4, puis en Pro D2 avec le club basque, il avait rejoint Massy en 2015, en Fédérale 1. Promu en Pro D2 en 2017 avec les Franciliens, le centre avait été contraint d'arrêter sa carrière en 2019, à seulement 27 ans, en déclarant avoir du mal à se concentrer et à récupérer de ses différents K.O. Il avait à l'époque annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Pour le Figaro, il avait aussi confié : "Sur le terrain, j’ai un petit mal être, des pertes de concentration sur les phases défensives à l’approche des contacts. Pendant une demi-seconde à une seconde, je déconnecte. J’ai du mal à analyser la séquence. J’ai du mal à réagir, je suis plus lent dans la réaction. Je ne me sens plus moi-même. Je jouais avec ça depuis début décembre et c’était assez dur. Et puis j’ai repris un KO début mars à Vannes. Sur le bord de touche, moi qui ne suis pas très émotif, j’ai éclaté en larmes avec le "doc", en répétant que j’en avais ras-le-bol de prendre des coups. Ce n’est pas une réaction normale, je n’étais plus moi-même."

Ce jeudi, à 29 ans, Sella est revenu sur son état de santé sur Instagram. Il confie subir les séquelles de ses années passées à subir au haut-niveau. Douleurs cervicales, troubles du comportement, de la concentration, insomnies, maux de têtes et arrêt total du sport... Les médecins lui ont finalement reconnu une incapacité permanente de travail de 25%. Le cas de Sella est loin d'être un cas isolé et ils sont maintenant de plus en plus d'ancien professionnels à tirer la sirène d'alarme sur les conséquences des contacts à répétition.