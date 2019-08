Saint-Lary, the place to rugby

Le Castres Olympique, l’Union Bordeaux-Bègles, le Racing, le Stade Montois, Colomiers... Toutes ces équipes ont un point commun : elles ont effectué un stage à Saint-Lary-Soulan durant leur préparation estivale cette année. Même l’équipe de France de rugby à 7 est venue se resourcer dans la cité haute-pyrénéenne en début d’été, avant de disputer son Tournoi de qualification olympique à Colomiers.

Mais que viennent donc trouver toutes ces équipes à Saint-Lary ? "Un hôtel de qualité avec tous les équipements à proximité : un centre thermo-ludique, toutes les infrastructures sportives et un stade pour lequel la mairie fait de gros efforts", répond Jean-Michel Pichon, directeur de l’Office des sports à Saint-Lary-Soulan. Les équipes trouvent ainsi sur place tout le nécessaire pour poursuivre leur préparation physique et technique, en altitude et en toute tranquillité.

En-dehors des terrains, s’offrent à elles la chaîne des Pyrénées, et toutes les activités que propose l’Office des sports de la ville. "Cette année, nous avons fait du canyoning sur le versant espagnol, de la descente en trottinette depuis le sommet de la station jusqu’au village par les sentiers ou les pistes de ski. Et pour Castres nous avons organisé des animations de type mini-olympiades avec du tir à la carabine, du lancer de hache ou de couteau", énumère Jean-Michel Pichon.

Des stages physiques d’autrefois aux activités ludiques d’aujourd’hui

Terre d’accueil idéalement située, habituée à recevoir toute l’année des groupes de 50 à 100 personnes pour des séminaires, Saint-Lary accueille depuis plus de vingt ans de nombreuses équipes de rugby, chaque été. La venue des équipes de Top 14 et de Pro D2 est une vitrine pour la ville et la station, qui organisent également les stages d’équipes de fédérale, qui viennent en fin d’été.

Les Castrais s'entraînent au tirOther Agency

"Nous organisons différentes activités et programmes pour les équipes en fonction des demandes des coaches", explique Jean-Michel Pichon, qui s’est aussi adapté aux évolutions des préparations au fil du temps. "Il y a 20 ans nous proposions des stages beaucoup plus physiques qu’aujourd’hui. Sur une semaine, sous forme de raid, les équipes partaient de Saint-Lary, traversaient la chaîne des Pyrénées à pied par la montagne, et passaient la nuit en refuge. Elles étaient dans le dur. Aujourd’hui, nous leurs proposons davantage d’activités ludiques" Les staffs cherchent davantage à travailler sur la cohésion de leurs groupes et veillent à la sécurité des joueurs.

Habitué des lieux depuis son arrivée à Castres, le nouveau manager de l'Union Bordeaux-Bègles Christophe Urios a gardé ses habitudes en emmenant son nouveau groupe à Saint-Lary cet été. Actuellement, c’est le Racing qui occupe les lieux et prépare son dernier match amical avant la reprise du Top 14, face à Pau vendredi.

Par Clément Argoud