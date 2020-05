Saga Haka - Épisode XIII : jeunes treizistes sous tension

Franchises du Super Rugby, Maori All Blacks... nous avons vu, depuis le début de cette saga, que le haka ne se limitait aux joueurs frappés de la fougère argentée. Mais il ne se limite pas non plus à la seule discipline du rugby à XV. Les Néo-Zélandais excellent aussi en rugby à XIII, une autre occasion de pratiquer la danse guerrière maorie. Et si au XV, les Springboks sont souvent désignés comme les adversaires redoutables et historiques des All Blacks, au XIII il n'y a pas débat : la rivalité Australie - Nouvelle-Zélande, Kangaroos contre Kiwis, n'a aucun équivalent.

Alors quand les équipes nationales juniores des deux nations s'affrontent lors de leur rencontre annuelle, l'atmosphère est électrique. Encore plus en cet après-midi d'octobre 2014. Défaits 38-26 en Australie l'année précédente, les jeunes néo-zélandais sont remontés à bloc dans leur Mt Smart Stadium d'Auckland. Et le traditionnel haka va confirmer leurs dispositions. Après s'être regroupés en cercle autour de leur meneur, les jeunes Kiwis se mettent en place. C'est ce moment que choisissent les Australiens pour venir au contact de leurs adversaires. Une réaction qui n'est pas sans rappeler les Irlandais en 1989 ou le XV de France en 2007 face aux All Blacks. Mais cette fois-ci, l'affrontement ne va pas rester cordial.

Juniors Kiwis et Juniors Kangaroos s'accrochent après le hakaOther Agency

Plutôt que de rester sur leur position, les Néo-Zélandais s'avancent, vont au contact et cassent le rang autralien. La tension monte, le public s'enflamme et les joueurs sont à deux doigts d'en venir en main, malgré la volonté de l'arbitre de séparer tout ce monde. Cet épisode nous rappelle que le haka, en plus d'être une véritable tradition, est aussi une préparation au combat. Ce jour-là, les jeunes Kiwis l'ont pris au pied de la lettre. Avec une victoire arrachée 15 à 14 dans la foulée, on peut dire qu'ils en avaient besoin.

Par Baptiste Pery