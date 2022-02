Rugby-fauteuil - Vainqueurs de la Russie, les Bleus se qualifient pour les demi-finales de l'Euro

Une bonne chose de faite. Sur le parquet de la Halle Carpentier, la première partie de la compétition n’aura finalement été qu’une formalité pour les Bleus. Larges vainqueurs de la Suisse en ouverture (49-32), les partenaires de Jonathan Hivernat ont par la suite éteint une coriace sélection danoise (50-46), avant d’écarter la Russie de leur chemin jeudi (60-37).

Pour le plus grand bonheur des spectateurs présents dans l’enceinte parisienne, ils ont donc conclu la phase de poules à la première place. Sérieux et appliqués, les hommes du trio Vanacker-Dubord-Ybert ont entamé leur premier match de manière méthodique, épuisant la formation suisse jusqu’à la faire utiliser l’ensemble de ses temps morts dès le premier quart-temps. La suite de la rencontre, elle, a consisté en un mélange d’accélérations et de gestion.

Une poule dominée

Contre la Russie, deux jours plus tard, l’équipe de France n’a pas non plus eu à forcer son talent pour triompher facilement devant son public, faisant même le break au bout de huit minutes. Enfin, parce qu’elle leur avait donné du fil à retordre ces dernières années, la nation qui suscitait le plus de craintes était sans doute le Danemark. Mais emmenée notamment par un grand capitaine, la France est parvenue à passer ce premier gros test.

"L’objectif, c’est de participer à cette finale qui nous échappe depuis trop longtemps", déclarait lundi le coach William Ybert dans les colonnes de Midi Olympique. S’ils n’y sont pas encore, les joueurs tricolores s’en rapprochent néanmoins tranquillement. Car désormais, place à l’Allemagne en demi-finale. Si victoire il y a, les Français croiseront alors le fer avec les favoris britanniques, lors de la grande finale tant souhaitée par le technicien. "Et une finale, normalement, ça se gagne."