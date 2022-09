Jacques Nienaber, sélectionneur encore méconnu, a réussi son pari. Il avait bouleversé son équipe sous la pression des blessures mais aussi via des choix assumés. Les champions du Monde ont frappé un grand coup puisqu’ils n’avaient plus gagné depuis neuf ans en Australie. Les habituels finisseurs comme Marx et Kitschoff ont été constants dans l’effort et dans l’apport pendant … 72 minutes. Les demis de mêlée qui ont joué à la place de Faf De Klerk ont largement tenu la route, tout comme Damian Willemse replacé en position de demi d’ouverture dans un style hyper offensif, clairement à l’opposé de Hendre Pollard. Et le débutant Canan Moodie, 19 ans, a marqué un essai spectaculaire à la réception d’un coup de pied à suivre de Cobus Reinach, au nez et à la barbe de Koroibete. Et l’absence sur blessure de Hendre Pollard et de Lukhanyo Am ne se sont pas faites sentir.

Matés trop facilement à Adelaïde, les Springboks ont changé de planète en prenant la route de Sydney Le match de samedi a souffert d’une absence de suspense, les Wallabies ont dû attendre la dernière minute pour se procurer leur première occasion (et la convertir). Les Springboks ont nettement dominé les débats, aussi bien en puissance, en mêlée que dans le jeu offensif. Il suffit de voir de se remémorer l’essai de Mostert en bout de ligne après deux balayages du terrain.

Ce match aurait pu être un long fleuve tranquille pour les Boks sans une série d’accrochages. Il y eut même un vrai début d’échauffourée après le dernier essai de Mapimpi. On a vu Etzebeth comme possédé se chauffer sérieusement avec Alaalatoa qui montra le poing sans oser vraiment déclencher. C’est ça aussi le professionnalisme, des bagarres comme une danse symbolique. Ça évite les blessures choquantes.