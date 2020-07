Le calendrier de l'épreuve de rugby des JO de Tokyo a été annoncé. La compétition se déroulera du 25 au 31 juillet 2021, à une période presque identique aux dates prévues cet été, si la compétition n'avait pas été reportée en raison du coronavirus.

Les matchs de poule et la phase finale se dérouleront au stade Ajinomoto (50000 places) de 9 heures à midi et de 16h30 à 19 heures locales. Huit rencontres de la Coupe du monde 2019 s'y étaient déroulées, dont le match d'ouverture (Russie – Japon) et la petite finale.

Le tournoi masculin ouvrira les hostilités et se jouera les trois premiers jours, avec une finale prévue le mercredi 28 juillet ; son pendant féminin aura lieu les trois jours suivants (29-31 juillet), avec une finale le samedi 31 juillet.

Rappelons que l'on connaît déjà dix des douze pays qualifiés chez les femmes (Japon, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis, Canada, Australie, Brésil, Grande-Bretagne, Kenya, Fidji et Chine) et onze sur les douze chez les hommes femmes (Japon, Fidji, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Argentine, Canada, Grande-Bretagne, Australie, Kenya et Corée du Sud). Ces trois équipes seront connues à l'issue de tournoi de repêchages, non encore programmées. Tournois auxquels participeront les équipes de France concernées.