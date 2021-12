Arthur Retière en partance pour le Stade toulousain

Arthur Retière devrait prendre la direction du Stade toulousain, selon nos confrère de RMC. L'ailier international (24 ans, 1 sélection) avait suscité l'intérêt de Bordeaux-Bègles et du Stade français mais il aurait choisi de rejoindre le club champion de France et d'Europe. Pour rappel, le Rochelais fut victime d'une fracture de la cheville en Coupe d'Europe contre Glasgow. Il sera absent pour une durée d'environ trois mois.

Des cas de Covid à l'UBB, l'entraînement annulé

A l'instar des équipes britanniques et irlandaises, l'Union Bordeaux-Bègles est touché par la Covid-19. Avec plusieurs cas positifs dans son effectif, le leader du Top 14 a été contraint d'annuler l'entraînement du jour. Pour l'heure, le club assure que la rencontre à Toulon n'est pas menacée.

Julien Hériteau absent plusieurs semaines après une fracture au visage

Le centre toulonnais Julien Hériteau (7matchs, 6 titularisations) absent plusieurs semaines. Sorti sur blessure face aux Zèbre, il souffre d'une fracture au niveau de la face. Après avoir subi une chirurgie maxillo-faciale hier, il sera éloigné des terrains plusieurs semaines, selon un communiqué du club varois

Top 14 - Julien Hériteau (Toulon) contre AgenIcon Sport

Exeter piégé par le salary cap

Les Chiefs comptent dans leur effectif de nombreux joueurs de grand talent, internationaux qui plus est. Mais l'abaissement du salary cap de près d'1,5 million de Livres sterling met en grande difficulté Exeter, désormais piégé et obligé de laisser partir certains de ses cadres, et donc de perdre de la compétitivité.

Alexandre Bécognée prolonge au MHR

Le MHR poursuit sa vague de prolongations. Après Arthur Vincent et Paul Willemse, c'est le troisième ligne Alexandre Bécognée (1m89, 106 kg) qui prolonge à Montpellier jusqu'en 2024. Cette saison, le troisième ligne international a joué 10 matchs dont 9 en tant que titulaire.