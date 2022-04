Ibanez a assisté à la noyade d'un de ses amis d'enfance

Alors qu'il descendait la rivière Deva, au nord de l'Espagne, en Kayak, le manager du XV de France Raphaël Ibanez a assisté à la mort de son ami Fabrice Labarrière, pris dans un courant et finalement noyé. Alors qu'il avait tenté de lui porter secours, Ibanëz n'a finalement rien pu faire pour éviter ce drame. "Il est tombé de son bateau et est resté bloqué dans un remou, sous un rocher et des branches, détaille un de ses proches dans les colonnes du Parisien. Il s'est noyé, Raphaël a fait tout ce qu'il a pu pour le sauver, mais en vain."

Latu suspendu jusqu'à la fin de la saison

On s'attendait à une sanction exemplaire pour Tolu Latu, elle est tombée ! Après son geste dangereux sur le Racingmen Baptiste Chouzenoux lors du huitième aller, le talonneur parisien a écopé d'onze semaines de suspension indique la comission de l'EPCR. Une décision synonyme de fin de saison pour lui. "La Commission a confirmé la décision de carton rouge, estimant que Latu avait commis un acte intentionnel de jeu déloyal qui méritait un carton rouge. Elle a déterminé que l’infraction correspondait au degré supérieur du barème des sanctions de World Rugby et elle a donc sélectionné un point d’entrée de douze semaines" Une semaine lui a ensuite été enlévée.

Antoine Dupont et Pita Ahki absent de l'entraînement du Stade toulousain

Le demi de mêlée du XV de France et du Stade toulousain Antoine Dupont n'a pas pris place à l'entraînement, ce mardi. Malade, le meilleur joueur du monde a été laissé au repos, tout comme Pita Ahki, toujours en délicatesse avec son genou. En conférence de presse Ugo Mola n'a pas souhaité donner plus d'explications sur cette absence. Le troisième ligne international François Cros a de son côté arrêté l'entraînement en cours de séance à cause d'une petite alerte à la hanche.

Clermont perd Matsushima pour plusieurs semaines

L'arrière japonais de Clermont, Kotaro Matsushima, blessé à l'épaule droite dimanche en huitième de finale aller de Coupe d'Europe contre Leicester (10-29), sera absent plusieurs semaines, a annoncé le club clermontois. Matsushima souffre d'une disjonction de l'articulation acromio-claviculaire droite "assez sévère" et il est donc forfait pour le match retour des 8e de finale, a indiqué le club. Fritz Lee, ouché au visage dans un choc, s'est quant à lui vu poser une quinzaine de points de suture sur la tempe, rendant "très incertaine" sa participation au déplacement en Angleterre, ce samedi.

L'Australien James Maloney testé positif à la cocaïne

L'Australien James Maloney, star du rugby à XIII qui effectuait une dernière pige dans le championnat de France, à Lézignan, a été contrôlé positif à la cocaïne, a confirmé mardi son club auprès de l'AFP. "L'agence antidopage nous a informés d'un contrôle positif", a déclaré le président du FC Lézignan XIII Alain Fabre, confirmant des informations des quotidiens L'Indépendant et L'Equipe.