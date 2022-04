Racing 92 > 140 ans d’histoire racontés dans un livre

Cette année, le Racing a fêté ses 140 ans et à ce titre, les dirigeants franciliens ont décidé de publier un livre passionnant retraçant les plus belles histoires du club Ciel et Blanc. Au fil de ce très riche ouvrage de près de 5 kg, on retrouve entre autres un magnifique portrait d’Yves du Manoir écrit par l’un des chroniqueurs du Midi Olympique et ancien reporter à L’Equipe, Olivier Margot. « Racing, 140 ans d’histoires » est un projet porté par l’ancien capitaine des champions de France de 1990 Patrick Serrière ; le livre sera disponible en librairie en novembre 2022 mais des préventes, à retrouver sur le site internet du Racing 92, sont prévues dès samedi.