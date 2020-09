Provale : un nouveau partenariat avec NEOMA Business School

"Dans le cadre de ce partenariat, l’Ecole délivrera à une promotion de joueurs de rugby professionnels un programme diplômant sur mesure de niveau Bac +4 « Manager de l’Immobilier », dans une version 100% digitale, explique le communiqué de Provale. L’objectif : les accompagner dans la montée de leurs compétences en vue de leur reconversion professionnelle à l’issue de leur carrière sportive." Aussi, dès le mois de janvier 2021, NEOMA Business School dispensera à une promotion de joueuses et joueurs professionnels de rugby adhérents de Provale, cette nouvelle formation.

"Notre mission étant d’accompagner les joueuses et joueurs dans leurs enjeux professionnels liés à la phase d’après-carrière, il était indispensable pour nous de choisir un organisme de formation à la fois solide et de premier rang, ainsi qu’un cursus reconnu sur le marché professionnel, déclare Robins Tchale Watchou, président de Provale. Dans ce sens, NEOMA Business School et son expertise en immobilier répondaient parfaitement à l’ensemble de ces critères." Cette formation, pour un diplôme de niveau Bac+ 4 "Manager de l’Immobilier", se déroulera sur une durée de 10 mois.