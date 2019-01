Provale : trois joueurs n'ont pas pu prendre part à l'Assemblée Générale

Depuis de ce matin 10h30, le Novotel de Rungis, situé à quelques encablures de l'aéroport d'Orly, est le théâtre de l'élection à la présidence de Provale, le syndicat des joueurs professionnels. De nombreux joueurs et joueuses ont effectué le déplacement dans un contexte plutôt tendu. A tel point que le salon « Pluton », réservé pour l'occasion au premier étage, s'est révélé très étroit. Avec un petit quart d'heure de retard, les derniers participants ont pénétré dans la salle. Mais un premier couac est apparu. Trois joueurs n'ont pas pu prendre part à l'assemblée générale extraordinaire, faute de cotisations à jour. Il s'agit de James Currie (Massy), Paul Abadie (Agen) et Ilikena Bolakoro (Nevers). Déçus et surpris de ne pas avoir été alertés en amont, les trois joueurs sont donc restés à la porte.

Dans un premier temps, c'est l'assemblée générale extraordinaire qui se déroule au cours de laquelle la réforme statutaire concernant la modification du mode de scrutin est proposée au vote. Ensuite, seulement, l'élection aura lieu au cours de l'assemblée générale ordinaire, après la présentation et le vote des rapports moral et financier. De plus amples informations sont donc à venir...