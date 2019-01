Provale : le nouveau mode de scrutin retoqué

C'était l'un des enjeux de cette élection. A l'initiative du président sortant Robins Tchale-Watchou, un nouveau mode de scrutin a été présenté au vote en assemblée générale extraordinaire. Cette réforme statutaire, votée en comité directeur le 8 novembre, impliquait la mise en place d'un mode de scrutin basé sur des grands électeurs. En clair, 58 voix réparties de la façon suivante : 14 voix pour le Top 14 (une par club), 16 voix pour le Pro D2 une par club), 16 voix pour le Top 16 féminin (une par club), trois voix (remise à une représentant) pour chaque équipe de France à XV et à VII masculines et 3 voix (remise à un représentant) pour chaque équipe de France à XV et à VII féminine.

Seulement, l'AGE a retoqué le vote de cette réforme statutaire. Un échec pour Robins Tchale-Watchou. Cette réforme était notamment combattu par le candidat de l'opposition Laurent Baluc-Rittener. Elle devait, pour être mise en application, recueillir au moins deux tiers des voix des personnes présentes. A l'heure où nous écrivons ces lignes, les participants, réunis au Novotel de Rungis, près de l’aéroport d'Orly, débutaient donc l'Assemblée Générale élective au cours de laquelle se déroule l'élection à la présidence. Chaque adhérent présent comptera donc une voix et le candidat recueillant le plus de suffrages sera élu.