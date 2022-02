La saison dernière Grenoble luttait pour monter en Top 14, désormais c'est pour sauver sa place en Pro D2 que le club isérois va devoir se battre. Le FCG pointe à la treizième place du classement avec 33 points juste une unité devant Bourg-en-Bresse (14e) et Rouen (15e). Et avec une victoire sur les six derniers matchs, la dynamique de Romain Barthélémy et ses coéquipiers n'aspire pas à l'optimisme. Indiscipliné et avec une attaque en berne le FCG a été dépassé à Agen (30-9) la semaine dernière dans une rencontre qui faisait déjà office de tournant dans la lutte au maintien. Dans les colonnes du Dauphiné Libéré le centre Adrien Séguret est revenu sur la défaite des siens : "on a rendu beaucoup trop de ballons, on a commis beaucoup trop d’imprécisions : des fautes de main, des ballons rendus … on n’a pas cru à ce qu’on faisait."

Aurillac, un nouveau tournant

Et pourtant le 21 janvier dernier Grenoble semblait avoir enfin lancé sa saison après sa victoire à Bayonne (35-37) à la suite d'un scénario fou. Mais depuis les Isérois ont enchaîné deux désillusions, une à domicile contre Rouen (14-15) puis une en déplacement face au SUA (30-9)... et le coup d'éclat de Jean-Dauger paraît désormais bien loin. À dix journées de la fin le FCG doit engranger des points et la réception d'Aurillac vendredi (19h45) s'annonce à nouveau comme une rencontre cruciale.

Solides à domicile mais friables à l'extérieur (une seule victoire face à Narbonne) les joueurs du Cantal sont huitièmes et grâce à leur succès face à Colomiers (12-10), lors de la dernière journée, ils peuvent se mêler à la course au top 6. Pour cela il faudra qu'Aurillac glane des points à l'extérieur et un déplacement chez le treizième semble être une belle opportunité. Lors du match aller, en septembre dernier, c'est Aurillac qui l'avait emporté 21 à 16 sur sa pelouse. Dans cette rencontre les deux formations jouent donc gros mais la situation de Grenoble semble bien plus délicate et le FCG doit gagner sous peine de voir le spectre de la relégation se multiplier dans les couloirs du Stade des Alpes.

Une fin de bloc délicate

La lutte pour le maintien s'annonce palpitante avec seulement cinq unités d'écart entre Rouen (15e, 32 points) et Béziers (12e, 37 points). Tous les points seront donc précieux et Grenoble va devoir cravacher pour se détacher des autres. En effet après Aurillac, le FCG va se déplacer à Béziers (25 février) et à Colomiers (10 mars) avec entre-temps la réception de Nevers (4 mars). Un calendrier délicat pour un FCG toujours orphelin d'Ange Capuozzo retenu avec la Squadra Azzura. Cette fin de bloc est décisive et les Isérois seraient bien inspirés de se relancer au plus vite et de sortir de cette spirale négative comme l'a précisé Adrien Séguret dans le Dauphiné Libéré : "C’est difficile, mais c’est le sport de haut niveau. On sait qu’on est dos au mur. Il faut juste croire en nous et rester positifs."

Par Jérémy Marty