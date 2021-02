Biarritz - Colomiers

Biarrots et Columérins ne se quittent plus. Ils se retrouvent une semaine pile après leur match à la fin rocambolesque, les Basques l'emportant grâce à un essai à l'ultime seconde sur un énorme cafouillage. Pas besoin donc de préciser que Colomiers va vouloir laver cet affront et rendre la pareille à leurs adversaires. De plus, hormis son dernier match contre Montauban, Biarritz a du mal à se montrer souverain à Aguiléra, la defaite contre Valence Romans ou le nul contre Mont de Marsan en attestent. Les Haut-Garonnais ont donc un coup à jouer, eux qui constituent pour le moment le dernier wagon du train des qualifiés. Biarritz, lui, veut rester su le podium mais a surtout l'occasion de prendre huit voir neuf points d'avance sur son premier poursuivant, à savoir Nevers.

Notre pronostic : Victoire de Biarritz, bonus défensif pour Colomiers.

Grenoble - Provence Rugby

Après son succès bonifié dans les derniers instants face à Béziers, Grenoble reçoit de nouveau avec la venus de Provence Rugby. Les Isérois ont l’opportunité, en cas de succès, de faire un bon en avant au classement avec une septième place en ligne de mire. Ils peuvent également passer devant leurs adversaires du jour. Mais gare aux Provençaux qui n'ont pas intérêt à laisser s'en aller le groupe des qualifiés aux phases finales mais qui peuvent créer un exploit d'autant plus que Grenoble se montre parfois friable au Stade des Alpes. Une enceinte que les les coéquipiers de Nicolas Bézy vont visiter pour la première fois, la dernière venue datant de février 2012, Grenoble évoluait alors au stade Lesdiguières.

Notre pronostic : Victoire de Grenoble.

Mont de Marsan - Oyonnax

Affiche entre deux équipes qui restent sur une défaite lors du précédent week-end. En effet, les Landais veulent profiter de ce match en retard pour se donner un peu d’air en bas de tableau, eux qui sont seulement quinzième et avant-derniers et donc reléguables. De son côté, Oyonnax essaye de recoller au podium mais la défaite à Aurillac n' pas arranger les choses. Il s’agirait aussi de bien s’exporter, la dernière victoire à l’extérieur remontant à début décembre dernier à Valence Romans. Les deux équipes ne se sont plus affrontées dans les Landes depuis septembre 2018 où Mont de Marsan l'avait emporté 37-21.

Notre pronostic : Victoire de Mont de Marsan, bonus défensif pour Oyonnax.

Carcassonne - Montauban

Affiche entre deux équipes en pleine confiance après leur dernier match. Carcassonne a respiré en s’imposant brillament avec le bonus offensif face à Rouen, adversaire direct dans la course au maintien (29-9). En face, les Montalbanais ont signé une performance majuscule pour s'offrir le scalp du leader perpignanais à Sapiac (25-23). En cas de succès, Montauban pourrait faire un bond dans un milieu de tableau et se lancer pourquoi pas dans la courses aux phases finales et à ce fameux top 6. D'autant plus qu'Albert-Domec réussit aux Montalbanais. Sur les quatre dernières rencontres, les Vert et Noir ont gagné à trois reprises. Seul le dernier match a été glané par les Audois (23-14).

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne, bonus défensif pour Montauban.