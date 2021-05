"Grindr", le site de rencontre gay, devient sponsor maillot du BO

La saison prochaine, le site de rencontre gay « Grindr », qui regroupe plus de quinze millions de membres à travers le monde (200 pays représentés), sera le sponsor maillot du Biarritz olympique, actuel pensionnaire du championnat de Pro D2. Dans un communiqué, la multinationale nord-américaine expliquait cet après-midi : « Grindr est fier de s'associer avec Jean-Baptiste Aldigé (le président biarrot) et le BOPB. Le club participe à la lutte contre l'homophobie et s'est engagé auprès de « Grindr » à continuer d'améliorer l'inclusion et l'acceptation au niveau de sa ligue et du rugby en général ».

Biarritz Olympique - Grindr.Other Agency

En persuadant la multinationale basée à Los Angeles (Californie) de se lancer dans le rugby -et dans le sport en général- les dirigeants du Biarritz olympique ont semble-t-il réalisé un gros coup en termes d'image et de marketing. Selon nos informations, le montant du partenariat serait sensiblement équivalent à un million d'euros par saison. Derrière l'accord unissant la banque Natixis au Racing 92, c'est le plus gros montant alloué par un sponsor à un club de rugby professionnel pour son maillot. Pour rappel, les coéquipiers de Steffon Armitage affronteront le RC Vannes au stade de la Rabine, dimanche après-midi, en demi-finale du championnat de Pro D2.