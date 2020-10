Oyonnax - Montauban

À seulement un point du leader avec un match en moins, les Oyomen ont l'occasion de prendre la tête du championnat après leur match en retard face à Montauban. En face, les Tarn-et-Garonnais alternent le bon et moins bon, capables de tenir tête à Grenoble à l'extérieur mais de s'écrouler à domicile face à Aurillac. À Charles-Mathon devant son public, Oyonnax devrait l'emporter mais attention tout de même aux Montalbanais

Notre pronostic : Victoire d'Oyonnax

Rouen - Carcassonne

Duel de la peur entre les deux derniers du championnat qui n'ont toujours pas connu la victoire. Mais ce match sera seulement le troisième pour les Rouennais, qui n'ont, pour l'instant, pas inscrit le moindre point au championnat. En face, les Audois sont dans le dur avec trois défaites dont deux à domicile. Dans un match qui s'annonce à couteaux tirés, les Rouennais ont là une occasion en or d'ouvrir leur compteur de victoire. Mais Carcassonne devrait s'accrocher

Notre pronostic : Victoire de Rouen, bonus défensif pour Carcassonne

Perpignan - Mont-de-Marsan

Duel de milieu de tableau mais dynamique très différente entre les deux équipes. Après un revers lors du match d'ouverture du championnat à Biarritz, les Catalans reste sur deux victoires dont une à l'arrachée à Carcassonne. En face, c'est l'inverse pour les Montois qui n'ont plus gagné depuis la première journée. À Aimé-Giral, les Sang et Or face à des Montois qui leur donneront tout de même du fil à retordre.

Notre pronostic : Victoire de Perpignan