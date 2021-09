Avec le carton rouge et la suffisance qu’on a affichée en première mi-temps, la maladresse et le manque d’humilité plus globalement, je pense que ça aurait mérité qu’on soit sanctionnés plus durement. Heureusement, le destin était avec nous et on s’en sort avec ce match nul. Je crois qu’aujourd’hui, l’humilité n’était pas là. J’espère que c’est une piqûre de rappel qui ne se reproduira pas et qui va nous permettre de retomber les pieds bien sur terre. Il faut qu’on comprenne que ce Pro D2 est difficile, exigeant, demande de la constance et une remise en question permanente. Notre première mi-temps est un cauchemar sur le non-respect du jeu. Il y a des décisions qui, pour le coup, deviennent insupportables, intolérables, inacceptables et qui font que dans un match mal embarqué, on s’enfonce inexorablement."

" Je nous ai trouvés désinvoltes "

"Avec l’ensemble du staff, on a très vite senti qu’on n’était pas dans notre assiette. On prend six points sur deux sorties de camp ratées. La première, c’est sur une réception ratée. La seconde, c’est sur de la suffisance avec une volonté de contre-attaquer en début de match alors que ce n’était pas du tout les consignes. Là, c’est surtout une inconstance au niveau de l’humilité et de l’état d’esprit qui pose problème. Je nous ai trouvés désinvoltes. Nous n’avons pas respecté cette équipe de Nevers et le Pro D2 aujourd’hui, et nous avons failli le payer très cher. On a pris une tarte. Heureusement, nous sommes toujours invaincus, mais pour moi, ce match nul est une défaite dans le contenu, les décisions, l’investissement. Il faut s’en servir pour bien préparer le déplacement à Grenoble.”