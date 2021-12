"J'ai été admis en salle d'opération dès mon arrivée, mais après une longue intervention chirurgicale, il n'a pas été possible de sauver ma jambe. J'ai donc dû subir une amputation au-dessus du genou", a déclaré Phillips, qui espère recevoir une prothèse de jambe. Le joueur de 25 ans, fils de l'ancien talonneur gallois Kevin Philipps, s'est blessé dans un accident de la route à Swansea le 5 décembre.

Phillips a lancé une collecte de fonds pour le soutenir, lui et sa famille, pendant sa convalescence. Cette collecte lui a permis de récolter plus de 58.000 livres (environ 68.000 euros). "Vos dons serviront à financer ma rééducation et, je l'espère, l'achat d'une prothèse de jambe, ce qui me permettra de saisir de nouvelles opportunités", a-t-il expliqué.

Pro 14 2019-2020 - Ifan Phillips (à gauche) avec Uzair Cassiem (Scarlets) face à Mike Haley (Munster)Icon Sport

"Ceux qui me connaissent bien savent à quel point je suis actif à titre personnel et je continuerai à l'être", a poursuivi le talonneur qui compte 40 apparitions avec les Ospreys depuis ses débuts en 2017.