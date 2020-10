Newport 26 – 18 Zebre

Victoire bonifiée des Dragons de Newport en ouverture de cette deuxième journée de Pro 14. Ce succès s’est dessiné en première période avec trois essais inscrits par Williams, Roberts et Dee. La pénalité de Canna et l’essai de Mori permettent d’avoir un écart moins important à la pause. Mais les Dragons étaient bien les plus forts dans ce match car après huit minutes en seconde période Williams inscrit son deuxième essai du match. Bisegni réduit le score en toute fin de match pour l’honneur.

Ospreys 12 – 24 Ulster

Les Irlandais ont été dominateurs sur cette rencontre et ont muselé l’attaque des Ospreys. La première période a été assez calme avec un seul essai dès la 7e minute de Stockdale, transformé par Cooney. Ce dernier inscrit aussi une pénalité contre deux du côté de Myler et des Gallois. Dans le second acte, les Irlandais ont vraiment pris l’avantage avec deux essais par Coetzee et Cooney. Les deux pénalités de Myler ne changeront rien.

Trévise 25 – 37 Leinster

Victoire difficile pour les Irlandais du Leinster en Italie mais victoire bonifiée quand même. Avec quatre essais contre trois le Leinster réalise un début de saison parfait avec un dix sur dix. Benetton a pourtant bien réussi à embêter les Irlandais grâce à la puissance de leurs avants. Ils ont notamment marqué deux essais sur ballons portés.

Munster 25-23 Edimbourg

Les Ecossais ont bien failli surprendre les Irlandais chez eux. Le début de match est en faveur d’Edimbourg qui marque deux essais (Bennett et Nel). Mais les Ecossais commettent trop de fautes et permettent à quatre reprises à Healy de mettre 3 points. Les deux équipes s’échangent des pénalités en deuxième période jusqu’à la 76e. C’est le moment choisi par Stander pour passer pour la première fois la ligne d’en-but. La transformation de Healy donne la gagne au Munster.

Cardiff 29 – 7 Connacht

Match très propre de la part des locaux qui ont dominé la première période (10-0 avec l’essai d’Amos). Le Connacht revient à trois points à la 55e grâce à l’essai d’Oliver mais les Cardiff Blues ont fini plus fort avec deux essais d’Amos et de Dacey. Il manque finalement qu’un essai pour que la copie soit parfaite.

Glasgow 20-7 Scarlets

Pour cette rencontre de clôture de la deuxième journée de Pro 14, le duel opposait deux équipes qui avaient perdu leur premier match de la saison. C’est Glasgow qui se relance au championnat, et qui enfonce les Gallois, grâce notamment aux deux essais de Kebble et Wilson. Les Scarlets, muselés et en manque d’inspiration, n’ont pas réussi à mettre en danger les Warriors sauf sur l’action qui amène l’essai de Lee.