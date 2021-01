Le Pro 14 a officialisé au mois de décembre dernier l'intégration des quatre franchises sud-africaines du Super Rugby (Sharks, Bulls, Lions et Stormers). Elles défieront ainsi les équipes celtes et italiennes lors de la prochaine saison de Pro 14. Mais pas seulement. Les Stormers, les Bulls, les Sharks et les Lions participeront aussi à la ''Rainbow Cup'', une compétition sur quelques semaines, rassemblant 16 équipes - quatre provinces irlandaises (Leinster, Munster, Ulster, Connacht) + quatre franchises sud-africaines + quatre régions galloises (Blues, Dragons, Ospreys, Scarlets) + deux franchises italiennes (Zebre et Benneton) + deux clubs écossais (Glasgow et Edimbourg), et qui débutera le 17 avril et se terminera le 19 juin.

Dans cette perspective, les dirigeants du Stade français et des Stormers se sont rapprochés et doivent finaliser ces jours-ci un partenariat stratégique portant sur plusieurs axes de développement. D’abord, une passerelle sera établie entre les staffs techniques des équipes professionnelles et des académies afin de multiplier les échanges. Ensuite, le Stade Jean-Bouin pourrait bien devenir le camp de base des Stormers afin que ces derniers disputent leurs rencontres de Pro 14 à Paris, au Stade Jean-Bouin.