Leinster 24 - 12 Ulster

C'était le choc de cette journée qui ouvrait la onzième journée entre des Leinstermen frustrés après une défaite inattendue face au Connacht et des Ulstermen toujours invaincus en Pro 14. C'est les visiteurs qui vont scorer les premiers grâce à la botte de John Cooney. Mais les locaux vont réagir en marquant le premier essai en bout de ligne par Dave Kearney (23. Mais c'est bien l'Ulster qui mène à la pause 9-5. Mais la deuxième mi-temps va être totalement à l'avantage du Leinster qui va exercer une domination de tous les instants. Trois essais supplémentaires vont être marqués par les hommes en bleu grâce à Cronin (44e), Henshaw (53e) et Tracy (74e). Cette dernière réalisation va même offrir le bonus offensif aux hommes de Léo Cullen. Une belle victoire au final pour ces derniers qui se remettent la tête à l'endroit après la déconvenue du week-end dernier. En face, l'Ulster subi sa première défaite de la saison en Pro 14 et ne compte plus que cinq points d'avance sur son adversaire du jour qui a deux matchs en retard.

Zebre 22 - 18 Benetton Trévise

Match en retard de la neuvième journée et les clubs italiens se retrouvaient après leur rencontre du week-end dernier. Et ce sont les joueurs de Parme qui se sont encore imposés mais la victoire fut longue à se dessiner. Il faut attendre le temps additionnel de la première période pour voir le premier essai inscrit par Biondelli et Zebre menait 8-6 à la pause. L'international Maxime Mbanda va également marquer (53e) pour permettre aux locaux de prendre le large. Mais le Benetton va rapidement revenir en profitant du carton jaune adressé à Johan Meyer à l'heure de jeu. Deux essais inscrit aux 62ème et 65ème minutes de jeu par Lucchesi et Lamaro vont permettre au Benetton de prendre le score. C'est finalement la botte de Rizzi qui va offrir la victoire au Zebre une deuxième victoire consécutive face au voisin qui semble confirmer la prise de pouvoir des Parmesans. Ces derniers quittent la dernière place de la Conférence A tandis que Trévise est dernier de la Conférence B.

Dragons 20 - 28 Ospreys

Match serré entre voisins gallois où il aura fallu attendre les vingt dernières minutes pour voir la partie s'emballer. Après un essai de chaque côté, Rosser pour Newport (25e) et Protheroe pour les Ospreys (33e), et la botte des buteurs Josh Lewis et Stephen Myler, le score va être de 13-13. Tout va donc se décanter après l'essai inscrit par George North (64e). Car les Dragons vont réagir grâce à l'ancien international Jamie Roberts, auteur de son quatrième essai cette saison. Avec un score de 20-20, les Ospreys vont donner un dernier coup de collier d'abord par la botte de Myler et grâce à un dernier essai collectif, finalement conclu par le talonneur remplaçant Scott Otten. Les Ospreys sont troisièmes de la Conférence A tandis que les Dragons sont juste derrière mais la messe semble dite pour les phases finales avec les provinces irlandaises loin devant.

Cardiff 29 - 20 Scarlets

Rencontre très plaisante au Cardiff City Stadium entre les Blues et les Scarlets qui vont se rendre coup pour coup. C'est l'international Jonathan Davies qui va ouvrir les débats (14e), bien servi dans l'intervalle par Dan Jones. Halaholo va ensuite trouver la faille pour Cardiff avant un superbe essai des Blues. Sur une superbe percée de Jarrod Evans, Tomos Williams va être servi et au contact, le demi de mêlée va sortir une superbe chistera pour Rey Lee-Lo qui peut aplatir en coin. Et les choses vont encore plus se gâter pour les Scarlets juste avant la pause avec le carton rouge contre Liam Williams, le troisième dans sa carrière, pour un déblayage illicite. Pourtant, les Scarlets vont revenir et passer devant grâce à l'essai de Kalamafoni mais Tomos Williams, encore lui, va finalement offrir la victoire aux locaux sur un départ en filou côté fermé. Avec onze matchs, les Blues ont terminer le championnat alors que les Scarlets, troisièmes de la Conférence B, ont encore un match à jouer, face au Leinster.

Connacht 10 - 16 Munster

Après une superbe victoire au Leinster, le Connacht n'a pas réussi à enchaîner à domicile face à un autre gros morceau du championnat. En effet, le Munster va jouer à sa guise durant quasiment toute la rencontre. La botte de JJ Hanrahan va être très précieuse pour permettre au Munstermen de l'emporter de même que l'essai inscrit par Chris Farrell (19e). Le Connacht va marquer ses premiers points qu'après 40 minutes mais finir fort. Car les 5 dernières minutes vont être très tendues. Suite à un carton jaune contre Scannell, le Connacht va marquer en bout de ligne par Sullivan. Alors revenus à 16-10, les locaux vont bénéficier d'une double supériorité numérique suite au carton jaune infligé au remplaçant McCarthy. Mais le Munster va finalement tenir au bout de l'effort grâce à un ultime contest au sol de Tadhg Beirne. Le Munster s'envole en tête de la Conférence B avec onze points d'avance sur le Connacht. Les deux équipes ont encore deux matchs à jouer.