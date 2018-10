Pro 14 - Le duel au sommet pour le Munster, les Ospreys au bout du fil… Retour sur la 7e journée

Southern Kings 34-41 Scarlets

L'arrière Masixole Banda a offert un récital mais cela n'a pas suffi aux Kings. Dès la 2e minute il se joue de la défense et marque un essai en solitaire depuis la ligne des 40 mètres. Un peu plus tard il offre du pied la passe décisive pour Yaw Penxe. Mais les Gallois réagissent rapidement grâce à leur pack d'avants et inscrivent deux essais avant la mi-temps sur des ballons portés. Les Sud-Africains montrent de la résistance jusqu'à l'heure de jeu mais Llanelli est trop dominateur devant et repasse définitivement devant 6 minutes avant le terme.

Zebre 34-16 Édimbourg

Les Écossais ont pourtant tenu le bon bout en conservant leur écart de 10 points jusqu'à la mi-temps grâce à l'essai de Darcy Graham, très bien servi dans le dos par Chris Dean. Mais Édimbourg se décompose au retour des vestiaires et laisse les Italiens revenir rapidement au score par David Sisi. Mieux que ça, les Zebre infligeront un 31-3 dans le deuxième acte ! C'est la 4e défaite en 7 matchs de Pro 14 pour les Écossais.

Ulster 36-18 Dragons

Pour sa 200e victoire dans l'histoire de la Ligue Celte, l'Ulster a marqué le coup en inscrivant 5 essais et empochant le bonus offensif. La jeune équipe irlandaise s'est illustrée par l'intermédiaire de Henry Speight, Dave Shanahan, Michael Lowry et surtout Stuart McCloskey auteur d'un doublé. La franchise de Belfast se hisse à la 3e place de la conférence B et en bas de tableau les Dragons comptent le même nombre de points que les Kings, derniers.

Ospreys 22-17 Connacht

C'est l'essai de l'arrière Dan Evans après la sirène qui a scellé le sort de la rencontre, alors que les deux équipes étaient à 17-17. Longtemps les Gallois ont été accrochés mais ce dénouement au bout du suspense vient récompenser l'équipe qui a su défendre ardemment pendant 10 minutes en début de seconde période. Au classement, les Ospreys talonnent les Glasgow Warriors, leaders de conférence A.

Benetton 3-31 Leinster

Bien au-dessus des débats, le Leinster s'est facilement imposé en Italie avec 5 essais. Sans ses cadres Jonathan Sexton, Cian Healy et Garry Ringrose, l'équipe de Dublin a maîtrisé sa partie, grâce à des joueurs habituellement sur le banc qui cherchaient à se faire une place dans le XV. Les champions en titre maintiennent un écart de 5 points en tête de conférence B. Trévise reste 4e ex-aequo avec Édimbourg.

Munster 25-24 Glasgow Warriors

Alors que les Warriors s'apprêtaient à repartir de Limerick avec les 5 points de la victoire bonifiée, Rory Scannell bénéficie d'une pénalité longue distance qu'il transforme. Victoire précieuse du Munster au bout du suspense d'un petit point. Glasgow engrange quand même les deux bonus et reste sur le fauteuil de leader malgré le retour des Ospreys. Les Irlandais avaient ouvert le score par James Cronin mais étaient 14 points derrière à 20 minutes du coup de sifflet final. Le dernier quart d'heure voit la remontée du Munster permise par le relâchement des Écossais qui se reposent sur leur bonus offensif.

Cheetahs 21-10 Cardiff Blues

Les Sud-Africains peuvent enfin célébrer leur première victoire ! Celle-ci fut assurée dans le premier acte avec 3 essais transformés par Shaun Venter et Sibhale Maxwane deux fois. L'essai de l'ancien Toulonnais Samu Manoa viendra trop tard.